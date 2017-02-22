德国2月Ifo企业景气判断指数上升 企业信心意外好转

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透柏林2月22日 - 周三公布的一项调查显示，德国2月企业信心意外好转，追平12月所及的33个月高点，这暗示企业高管对于增长前景更为乐观。
德国经济智库Ifo公布，2月Ifo企业景气判断指数上升至111.0，1月上修后为109.9。该数据基于对大约7,000家公司的调查整理得出。
数据优于路透调查所预估的109.6。
“在今年初谨慎的开头之后，德国经济重回正轨，”Ifo首席分析师Clemens Fuest说。
他指出，2月企业现况指数为2011年8月以来最高，企业也表达出对未来数月看法更为乐观。(完)
(编译 李春喜/李婷仪 审校 高琦/龚芳)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。