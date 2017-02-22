德国2月Ifo企业景气判断指数上升 企业信心意外好转

路透柏林2月22日 - 周三公布的一项调查显示，德国2月企业信心意外好转，追平12月所及的33个月高点，这暗示企业高管对于增长前景更为乐观。

德国经济智库Ifo公布，2月Ifo企业景气判断指数上升至111.0，1月上修后为109.9。该数据基于对大约7,000家公司的调查整理得出。

数据优于路透调查所预估的109.6。

“在今年初谨慎的开头之后，德国经济重回正轨，”Ifo首席分析师Clemens Fuest说。

他指出，2月企业现况指数为2011年8月以来最高，企业也表达出对未来数月看法更为乐观。(完)