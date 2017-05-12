德国财长朔伊布勒提议成立欧元区议会--报载

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透罗马5月11日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)希望通过成立欧元区议会，来增强欧元区国家一体化。
据意大利报纸La Repubblica周四发表的专访，朔伊布勒表示他与法国当选总统马克龙讨论了这个想法；成立欧元区议会或将与他所支持的设立欧洲大陆救助基金的计划并行推进。
“我们可以强化该机制，”他在采访中称，“可以成立一个由欧洲议会的议员组成的欧元区议会，该议会具有对欧洲稳定机制(ESM)的协商权力。”
马克龙的推进欧洲一体化提议，包括实行预算分担和设立欧元区财长职位。他的计划可能需要改变欧盟条约，朔伊布勒表示，获得所有成员国政府必要的一致批准是“不现实的”，一些国家可能对此举行公投。
但他暗示，对讨论如何加强欧洲一体化和降低对欧洲央行的依赖持开放态度。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。