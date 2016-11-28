德国财长称将力促G20进行结构性改革 防范危机

路透柏林11月25日 - 德国财长朔伊布勒周五表示，德国成为20国集团(G20)轮值主席国时，将力促改革以提高各大国的竞争力，防范未来危机。这番言论打压了对实施财政刺激以提振经济增长的希望。

“我们将坚持结构性改革，提高我们的抵御能力，防范可能演变成危机的事态进展，”朔伊布勒对德国下议院表示。

“在这个世界，不缺少债务，也不缺少央行流动性，但肯定缺少竞争力，因为一些国家已经错过了一些改革机会。”

德国12月开始将担任G20轮值主席国。之前德国拒绝了欧盟执委会加大财政刺激以提振欧元区经济增长的呼吁。

朔伊布勒本周表示，欧盟执委会不应该要求德国进行财政刺激，因为德国作为欧洲最大的经济体，过去十年投资增加的幅度已经超过欧元区平均水平。

朔伊布勒周五警告称，“全球都可以发现演变成危机的迹象”。(完)