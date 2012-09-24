德国前财长主张银行纾困基金由银行业者出资

路透柏林9月22日电---德国一家杂志报导指出,前德国财政部长史坦布律克(Peer Steinbrueck)希望成立一个由银行出资的银行纾困机制,而非由政府出资.史坦布律克可能在明年大选挑战现任总理默克尔.

根据周日出版的德国《明镜》周刊(Der Spiegel)专访引述,史坦布律克称,"如果一家银行濒临破产,不应该立刻以政府资金协助."

"债权人及股东必须先尽他们的一份力量."

当问到如何安排时,史坦布律克表示,债权人所投入的资金将换得银行的股权.

他表示,有必要成立一个银行业版本的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism, ESM).他并称,这个基金将由银行业者出资,而非政府.

"系统性重要的大型银行能够以较低成本自行融资,因为市场认定没有任何政府会让这些银行倒闭,"专访引述史坦布律克称.

"我们必须善用这个利率优势--也就是政府实际上能够成为这些银行的担保方--将它投入银行业版本的ESM."

史坦布律克表示,这样的一个银行纾困基金需要总额1,500-2,000亿欧元,他表示,这不可能在短短几年内筹集完成.

"基於这个理由,这个基金在成立初期将需要能够透过债券自行再融资,"他称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张荻

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