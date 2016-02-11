德国企业乐观看待2016年形势 但担心银行业--DIHK

路透柏林2月10日 - 德国工商联会(DIHK)周三称，德国企业认为业务形势比以往都要好，并预期出口经历一段时间的疲软后有所改善；不过DIHK对于银行业的看法依然保守。

周二公布的工业生产及出口数据显示去年底德国经济失去动能，今年也可能处境艰困；但面对这样疲弱的数据，DIHK仍持乐观基调。

“企业认为当前其业务形势整体而言比以往都要好。”DIHK发表了一份会员企业调查显示。

DIHK维持对德国经济的预估，料今年经济成长1.3%，低于政府预估的1.7%增速。德国政府上月将今年经济增速预估由1.8%下修，主因是新兴市场经济放缓。

DIHK指出，工业行业出口预期再度出现改善，但投资计划仅略为增加。许多企业表达愿意增聘员工。

德国工商联会主席万斯里本(Martin Wansleben)表示，企业担心金融机构的疲弱，例如德意志银行(DBKGn.DE)本周股价挫跌至30年低点，因投资人对其资本水平有疑虑。

“我们需要强劲的银行。”他并称，大型金融机构稳定性的问题攸关全球经济。“我们当然会担心。”(完)