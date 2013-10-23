德国去年外籍移民大增 增速创20年高位

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透柏林10月22日 - 德国统计局周二称，去年生活在该国的外籍人口增长4.1%，为1993年以来的最大增幅，主要受波兰和匈牙利公民涌入推动。
该局表示，净移民加上去年的出生人数超过死亡人数，也是生活在德国的外籍人口增多的原因。
数据还显示，去年登记生活在德国的土耳其人减少2%。
德国统计局称，土耳其人仍属于生活在德国的最大外籍人口群体，但其中有很多人在过去几年返回了土耳其，还有的则拿到了德国公民身份。
相比之下，来自波兰、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚的公民则以更多的数量涌入德国，去年仅来自波兰的外籍移民就增长13.6%。
其他增长较多的群体主要来自受欧元危机重创的国家。去年生活在德国的希腊人和西班牙人分别增长5.1%和9.1%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。