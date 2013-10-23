德国去年外籍移民大增 增速创20年高位

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林10月22日 - 德国统计局周二称，去年生活在该国的外籍人口增长4.1%，为1993年以来的最大增幅，主要受波兰和匈牙利公民涌入推动。

该局表示，净移民加上去年的出生人数超过死亡人数，也是生活在德国的外籍人口增多的原因。

数据还显示，去年登记生活在德国的土耳其人减少2%。

德国统计局称，土耳其人仍属于生活在德国的最大外籍人口群体，但其中有很多人在过去几年返回了土耳其，还有的则拿到了德国公民身份。

相比之下，来自波兰、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚的公民则以更多的数量涌入德国，去年仅来自波兰的外籍移民就增长13.6%。

其他增长较多的群体主要来自受欧元危机重创的国家。去年生活在德国的希腊人和西班牙人分别增长5.1%和9.1%。（完）