德国去年外籍移民大增 增速创20年高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林10月22日 - 德国统计局周二称，去年生活在该国的外籍人口增长4.1%，为1993年以来的最大增幅，主要受波兰和匈牙利公民涌入推动。
该局表示，净移民加上去年的出生人数超过死亡人数，也是生活在德国的外籍人口增多的原因。
数据还显示，去年登记生活在德国的土耳其人减少2%。
德国统计局称，土耳其人仍属于生活在德国的最大外籍人口群体，但其中有很多人在过去几年返回了土耳其，还有的则拿到了德国公民身份。
相比之下，来自波兰、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚的公民则以更多的数量涌入德国，去年仅来自波兰的外籍移民就增长13.6%。
其他增长较多的群体主要来自受欧元危机重创的国家。去年生活在德国的希腊人和西班牙人分别增长5.1%和9.1%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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