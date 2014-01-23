德法抨击欧盟限制银行交易的计划可能危及经济复苏-文件

路透伦敦1月23日 - 路透获悉的文件显示，德国和法国抨击欧盟限制大型银行的计划，警告这可能危及脆弱的经济复苏。

下周欧盟执委会将发布挑战大型银行权利的计划蓝图，试图解决金融体系面临的最大风险之一。

文件并未点明德国和法国为作者，但五位金融业和政府消息人士告知路透，两国和意大利为背后推手。

欧盟执委会定于1月29日正式提出限制银行风险交易的法律草案，以吸取2007-09年金融危机迫使纳税人搭救过度冒险银行的教训。

法律草案泄漏的版本建议禁止银行进行超过特定规模的自营交易。

德国和法国财政部对此没有评论，意大利驻布鲁塞尔的代表对评论要求没有马上回复。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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