德法称银行应将投机活动与其他业务隔离 不禁止自营交易

路透巴黎1月27日 -法国和德国周一表示，银行应该将投机活动与其他业务隔离，而非直接予以禁止。两国在欧盟执委会抑制风险的提案出炉前阐明了立场。

周三时欧盟执委将提出抑制银行交易风险的法律草案，万一银行交投押注方向不对，可以减少纳税人对其纾困的可能性。

该法律草案料将提议直接禁止银行为了自身的利益而进行投机性交易，即所谓的自营交易，而不是像德法所建议的将投机活动区隔开来。

“原则上我们确认对分隔投机性银行活动达成一致，”法国财政部长莫斯可维西在德法财长和央行官员于巴黎举行的会议后表示。

法国财政部的声明稿表示，德国和法国希望保存所谓的全能银行(universal banking)模式，像是巴黎银行BNP.PA、法国兴业银行(SOGN.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)等拥有数种业务线的大型银行。

莫斯可维西和德国财政部长朔伊布勒均对记者表示，他们希望欧盟执会把两国已有的法律纳入考量。

法国财长表示，该国法律已经充分符合所谓的利卡宁报告要求。欧盟执委会将该报告用作启发材料，并呼吁将银行的投机活动分离到独立部门。

虽然这一安排将投机活动和其他业务都归于全能银行辖下，但据信欧盟执委会想要进一步推进禁止投机或自营交易的提案。

上周，路透社报导法国和德国还希望更加从宽处理银行业的非投机交易活动，因担心监管过严可能会限制银行向经济注入资金的能力。

**交易税**

法国财政部声明称，两国将在未来数月发布联合提案，以在欧盟11国计划的一项金融交易税方面达成妥协。

参与讨论交易税的各国正设法出台一项修正提案，以推动银行部分返还在2007-09年金融危机期间维持其运营的援款。

朔伊布勒表示，法国和德国旨在确保新的交易税不会损及两国市场的运作。

德国经济部长Sigmar Gabriel认为交易税是“不可少的”，他同样参与了在巴黎的磋商，其表示，金融市场的税负和监管之间必须取得平衡，就没有干扰市场的问题。

金融业静候新税和更严苛的规范，目前正值欧洲央行开始仔细审慎其资产，以检视其资产负债表是否足够强劲。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军 审校 张明钧)

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