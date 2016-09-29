英、法和中国周四将正式签订欣克利角核电项目协议--消息

路透伦敦/巴黎9月28日 - 消息人士表示，英国政府和法国电力集团(EDF)(EDF.PA)周四将正式签订欣克利角核电项目协议，此前该项目因中国参与进行了为期数月的角力。

英国、法国和中国政府官员将出席周四下午在伦敦举行的签约仪式。EDF将在英格兰西南部兴建欣克利角C核电站，这是数十年来英国首个新建核电站，中国为该项目出资80亿美元。

此前原本定于7月29日举行的签约仪式在最后一刻被叫停，当时英国首相特雷莎·梅意外宣布她需要更多时间来评估这个涉资240亿美元的项目。

英国政府最终于本月批准该项目，但附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。(完)