英、法和中国周四将正式签订欣克利角核电项目协议--消息

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦/巴黎9月28日 - 消息人士表示，英国政府和法国电力集团(EDF)(EDF.PA)周四将正式签订欣克利角核电项目协议，此前该项目因中国参与进行了为期数月的角力。
英国、法国和中国政府官员将出席周四下午在伦敦举行的签约仪式。EDF将在英格兰西南部兴建欣克利角C核电站，这是数十年来英国首个新建核电站，中国为该项目出资80亿美元。
此前原本定于7月29日举行的签约仪式在最后一刻被叫停，当时英国首相特雷莎·梅意外宣布她需要更多时间来评估这个涉资240亿美元的项目。
英国政府最终于本月批准该项目，但附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。