默克尔称欧元汇率“过于疲弱”因受欧洲央行货币政策拖累

路透柏林5月22日 - 德国总理默克尔周一表示，由于欧洲央行的货币政策，欧元汇率“过于疲弱”，她并指出这有助于解释为何德国贸易顺差相对较高。

默克尔对柏林一所中学的学生讲话时称，德国贸易顺差受到两个因素的推动，即欧元汇率和原油价格，而德国政府对这两个因素都没有影响力。

默克尔说，欧元汇率目前“相对疲弱”，随后又补充说“欧元过于疲弱...因为欧洲央行的政策，而受此影响，德国商品就相对便宜。”

默克尔对学生表示，德国贸易顺差背后的另一个因素是相对较低的油价。她指出，如果能源价格高一些，那么对依赖原油进口的德国经济来说，贸易收支表现就会有所不同。

德国政府已多次回击美国关于德国贸易顺差的批评，称没人可以因为“德国制造”产品的竞争力来指责德国。

“我们可以增加国内的投资，”默克尔称，但她并表示活跃的内需已经是德国经济增长的主要动力。(完)