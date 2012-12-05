德法对欧盟银行业联盟歧见深 改革之路埋隐忧

* 德国财长称欧洲央行不能拥有银行监管的最高权力

* 法国财长反对任何删减计画的举动

* ECB副总裁反对不让欧洲央行担任监督者的建议

路透布鲁塞尔12月4日电---对於让欧洲央行(ECB)负责监管欧洲银行业的计划,德国与法国周二公开交锋,双方对欧洲央行的权限争执不下,欧洲最大胆的改革之一有脱轨之虞.

泛欧洲银行联盟的法律框架应在年底之前完成,现在距离达成这个承诺所剩的时间已经不多了.但是德国财政部长朔伊布勒在财长会议中说,他无法支持赋予欧洲央行最高监管权力的计画.

法国财政部长莫斯可维西和欧洲央行则反对任何削弱计画的举动.该计画是欧洲对五年来的银行业危机所做出的回应,其中并承诺统一处理问题银行的方式,终结先前杂乱无章的态度.

"最後的决定权不能留给欧洲央行执委会,"朔伊布勒对记者说,若允许这种情况发生,欧洲央行首要的货币政策职责可能会被混淆.

他还补充道,可能无法达成协议,除非成员国监管机构对大多数银行业者负有监管职责.这打压了快速达成协议的预期,该协议将是确保欧元前途所需的进一步一体化的基石.

他说,"绝对有必要在银行业监管和货币政策间构建一道中国墙."朔伊布勒亦表达了对欧洲央行等独立央行承担监管职责的怀疑.

莫斯可维西反驳道,欧盟领导人在未来愿景中对欧洲央行寄予厚望.欧盟领导人赋予了成员国财长制定监管框架的责任.

法德两国间的分歧之深令年底最後期限变得更加紧迫.法国和德国是欧洲最大的两个经济体,而且是欧元区一体化的主要驱动力.

欧元区财长将於12月12日恢复讨论,次日欧盟领导人将召开今年的最後一次峰会.该消息一度推动欧元兑美元走低.

有意见称欧洲央行可能根本不会得到监管银行的职权,欧洲央行副总裁冈斯坦西欧对於这种说法表示警惕.

直到周二以前,所有欧盟国家还一直假定,将赋予欧洲央行监管多达6,000家银行的职责,先从最大的银行开始,然後在一年内逐渐扩大到监管所有银行.

奥地利财政部长费克特(Maria Fekter)表示,欧盟领导人在承诺建立一个新的监管机制时,"没有赋予欧洲央行支配权,只是让欧洲央行参与",并指责冈斯坦西欧歪曲了领导人的意图.

冈斯坦西欧反驳这种说法.他说,"这是欧洲央行的职责,峰会已经就此做出决定."但朔伊布勒也质疑对於欧盟领导人6月决定的这种解读.

德国小型银行希望限制欧盟央行的监管范围,影响力很大的德国储蓄银行协会对於当局没有"草率"做出决定感到欣慰.(完)

--编译 李婷仪/兰秀娟/张涛;审校 张荻/戴素萍

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