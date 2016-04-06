奥朗德敦促德国在欧洲以外采取行动 共同抗击恐怖主义威胁

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透柏林4月6日 - 法国总统奥朗德敦促德国向其军队投入资源并在欧洲以外进行干预，称他们不应依赖盟国抗击恐怖主义威胁。
奥朗德接受德国《图片报》（Bild）采访时，对德国在马里和叙利亚的军事支持表示感谢。德国军队正在马里帮助支持联合国的一项维和任务。访谈周三发布。
“我们两国必须在防务预算努力上达成一致，并在欧洲以外行动。让我们不要依赖另一个大国去对付恐怖主义，即使那是一个友好国家。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。