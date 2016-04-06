奥朗德敦促德国在欧洲以外采取行动 共同抗击恐怖主义威胁

路透柏林4月6日 - 法国总统奥朗德敦促德国向其军队投入资源并在欧洲以外进行干预，称他们不应依赖盟国抗击恐怖主义威胁。

奥朗德接受德国《图片报》（Bild）采访时，对德国在马里和叙利亚的军事支持表示感谢。德国军队正在马里帮助支持联合国的一项维和任务。访谈周三发布。

“我们两国必须在防务预算努力上达成一致，并在欧洲以外行动。让我们不要依赖另一个大国去对付恐怖主义，即使那是一个友好国家。”（完）