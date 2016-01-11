焦点：受中国需求不振拖累 德国和法国工业生产下滑

路透柏林/巴黎1月8日 - 德国11月进口增长快于出口，法国工业生产放缓幅度也超出预期，表明新兴市场经济放缓使欧元区经济复苏更趋复杂。

德国贸易数据还显示，随着中国和俄罗斯需求萎缩，德国经济增长正在从出口依赖模式向消费驱动模式转型。

德国联邦统计局公布的数据显示，德国11月经季节性因素调整的出口增长0.4%，低于路透调查的预估增幅0.7%。而进口增幅1.6%强于预期，从而使贸易顺差收窄至197亿欧元(214亿美元)。

随着其他新兴市场需求下降，德国政府预计，2016年全年进口增长速度将超过出口。

这意味着对外贸易收支可能将阻碍经济增长，这对数十年来一直依赖出口的德国经济来说是个值得注意的变化。德国出口主要由工程和汽车行业引领。

由于借贷成本处于纪录低位，对不动产的需求上升，加上政府增加支出为规模空前的流入难民提供住所，德国建筑业呈现繁荣景象。2015年在德国政府登记的新增难民超过100万人。

此外，据德国经济机构WSI周五称，去年集体谈判商定的实际薪资增幅为2.4%，至少是15年来最大增幅。这也进一步增强了消费者的购买力。

周四公布的经济数据还显示，德国11月工业订单增幅高于预期，主要归功于良好的内需。

其他欧元区国家和国际货币基金组织(IMF)常常暗示，德国作为欧元区主要出口国，若能更加重视以消费驱动增长，则有望增加从伙伴国的进口，或将使整个欧元区获益。

不过，分析师表示，德国的贸易趋势尚不能清楚证明，欧元区经济的再平衡已处在在进行之中，至少目前不能证明。

**聚焦消费扶助增长**

Bankhaus Lampe首席经济分析师Alexander Krueger指出，工业生产疲软，主要是由于全球增长放缓，尤其是中国和其他新兴市场。

德国工商联会(DIHK)主席万斯里本(Martin Wansleben)告诉路透，中国疲弱的增长率损害德国出口的前景，但这不致令德国经济陷入衰退。

法国国家统计局周五公布的数据显示，法国11月工业生产较前月下降0.9%，表现逊于预期。

不过法国11月贸易逆差收窄至46.3亿欧元。

德国经济部数据则显示，德国11月工业生产较前月下滑0.3%，因制造业活动下降，但建筑业增长。市场原预估11月工业生产上升0.5%。

经济部称，2015年第四季度工业企业减产主要原因是新兴市场经济放缓。

但经济部还表示，近期工业订单增加以及建筑业复苏意味着未来数月工业领域会反弹。

强劲的民间消费以及国家对难民开支的增加料将推动经济增长。政府预计德国2015年国内生产总值(GDP)增长1.7%，2016年增长1.8%。

联邦统计局将在1月14日公布2015年GDP初值。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)暗示准备放松撙节政策。不过，尽管安置大量难民需要支出，但2016年他仍将争取平衡联邦预算。分析师称，如果难民涌入速度不下降，那么要实现该目标恐怕有困难。(完)