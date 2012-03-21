德法反对释出紧急石油储备平抑油价

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透巴黎/柏林3月20日电---法国及德国的官员周二均表示反对释出紧急储备石油,他们认为紧急储油应该用在应付供应中断而非平抑油价.
上周有消息人士像路透称,英国已决定与美国展开合作,释出战略石油储备,以防油价高涨阻碍经济增长.
"(德国)没有这样的计划,"德国经济部一位发言人在柏林说."动用石油储备应是因为实际状况出现瓶颈.但现阶段并未如此."
一位直接知悉内情的法国官员周二也对路透说,法国没有计划加入释出石油库存.
"法国非常不愿意加入这场游戏,"这位法国消息人士说.
"法国没有意愿参与旨在抑制油价的行动,"这位消息人士并称,法国仅在供应中断时才会释出石油储备.
过去数月法国国内油价也一飞冲天至纪录水平,在距离大选还有一个月之际,已引发总统候选人激烈辩论.
不过迄今尚无候选人提议释出国内战略储油来减轻开车族的痛苦.
另外,意大利工业部一位发言人表示,意大利尚未被徵询到此项议题.
"目前政府尚未接获要求,"但他未说明意大利可能的回应.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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