焦点：德法寻求就投资及改革达成协议 以期提振欧洲经济

德国及法国经济和财政部长在柏林举行记者会，摄于2014年10月20日。 REUTERS/Thomas Peter

路透柏林10月20日 - 德国和法国寻求化解分歧，就如何提振欧洲低迷的经济达成协议，并于周一承诺在12月初提出加强投资和提高竞争力的联合议案。

两国承诺以12月1日为限，但尚不清楚两国的财政部长和经济部长是否在如何削减法国的预算赤字、改革其就业市场或促使德国增加投资等问题上立场更为接近。

德国财政部长朔伊布勒称，欧元区经济正在趋缓，“所以我们决心联手竭尽所能，增强本国投资。”他此前对任何大型公共投资动议都表示反对。

法国财长萨潘在柏林的磋商结束后表示，法国政府面临削减公共支出的严峻挑战，但最终会加以解决。法国上周向欧盟提交了预算案，该预算案未能恪守减赤的承诺。

萨潘并称，欧盟的预算规定对维护欧元区的信誉至关重要，法国必须削减支出来降低过高的赤字。

但他并未特别提及会修改提交给欧盟的预算案；朔伊布勒也表示，至于预算案是否符合要求，应由欧盟执委会裁定。

“法国必须付出相当程度的努力，我们正在这么做，减少公共支出，并且加以控制。但我们也必须同时维持投资，”萨潘说。

**健全的财政**

包括国际货币基金组织(IMF)、欧洲央行、经济合作暨发展组织(OECD)以及美国等在内的国际伙伴，皆呼吁德国利用该国财政状况良好的机会，投资重建国内的公路、铁路、宽带与能源网络。

但德国目前正提速追赶目标，期望明年能自1969年以来首度达成联邦预算平衡，因此对于举债推进公共工程计划的呼吁断然拒绝。

德国法兰克福汇报引述法国经济部长马克龙的话表示，德国未来三年应该额外投资500亿欧元(639亿美元)于基础建设，法国在这段期间则要节省500亿欧元的公共支出。

然而马克龙在会谈后的一场联合新闻发布会上表示，自己从未对德国投资计划提出要求，每个国家应自行决定采取自认为合宜的举措。

德国经济部长加布利尔表示，德国应该将投资占国内生产总值(GDP)的比例从目前的17%提高至20%。但他拒绝通过短期公共支出项目来实现此目标。加布利尔是一位社会民主党党员，与保守派的朔伊布勒相比，他的立场更接近法国执政的社会党。

萨潘在柏林会议前重申，法国将以能够维持脆弱复苏的适当步伐削减赤字。

“我们不应全力减赤，必须放慢减赤速度，因为我们必须符合法国经济需求--此外我们还应支持经济成长，”他向法国Info电台表示。

欧盟执委会计划在本月底决定是否拒绝法国的预算案。如果遭到拒绝，将让法国陷入极为尴尬的境地。欧盟官员表示，执委会最初似乎会拒绝法国预算案。

欧元区领导人周五将在布鲁塞尔峰会上讨论如何平衡撙节与促增长刺激举措。

马克龙周末表示，他“完全相信”欧盟执委会最终不会否决法国的预算案，并期望德国和法国将就如何促进欧元区经济复苏达成一致。

法国经济今年预计仅增长0.4%，2015年增长率料提高至1.0%。

法国经济学家Jean Pisani-Ferry获政府委派与德国专家共同起草改革和投资机遇联合报告，他暗示德国政府应该“重新考虑其工作重点”。

“德国仍躺在施罗德时代的功劳簿上，”他指的是德国前总理施罗德在2000年代对就业市场进行的大力改革。

他对法国回声报表示，“在德国，除了最低工资外，近几年没有进行什么重大的改革。”(完)

(翻译 张荻/陈宗琦/许娜； 审校 徐文焰/张涛)

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