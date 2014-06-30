德国财长敦促G7国家继续推行财政整固和改革

独家：消息人士称沙特料搁置或重组数以十亿美元的未完成项目
路透利雅得4月16日 - 据沙特阿拉伯政府消息人士说，政府正命令各部和机构对数以十亿美元计的未完成基础设施和经济开发项目进行评估，目的在于搁置或重组这些项目。
路透柏林6月29日 - 德国财政部长朔伊布勒敦促七国集团(G7)继续推行财政整固和改革。数日后德国将担任G7轮值主席国。
据周日的一份视频文件，朔伊布勒称，德国担任轮值主席国期间有三个主要目标：给经济注入更多活力并带来可持续性成长；填补金融监管漏洞；在逃税方面加强国际合作。
“全球经济已从金融危机中大幅好转。目前我们需要巩固这种形势...我们需要实现可持续性的经济成长...因此，强健的国家财政和削减债务至关重要。”
他表示，对影子银行的监管是另一个重中之重。(完)
(编译 李爽 审校 艾茂林)
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