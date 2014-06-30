德国财长敦促G7国家继续推行财政整固和改革

路透柏林6月29日 - 德国财政部长朔伊布勒敦促七国集团(G7)继续推行财政整固和改革。数日后德国将担任G7轮值主席国。

据周日的一份视频文件，朔伊布勒称，德国担任轮值主席国期间有三个主要目标：给经济注入更多活力并带来可持续性成长；填补金融监管漏洞；在逃税方面加强国际合作。

“全球经济已从金融危机中大幅好转。目前我们需要巩固这种形势...我们需要实现可持续性的经济成长...因此，强健的国家财政和削减债务至关重要。”

他表示，对影子银行的监管是另一个重中之重。(完)

(编译 李爽 审校 艾茂林)

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