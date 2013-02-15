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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 15:01 BJT

全球金融: 德国财长朔伊布勒称汇率应当反映市场状况

路透柏林2月15日 - 德国财长朔伊布勒周五表示:

* 我们不希望国家干预汇率,希望汇率由市场决定.

* 认为20国集团将和七国集团持相同的立场.(完)(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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