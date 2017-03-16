专访：G20可能避而不谈贸易议题 因与美国立场相异--德国财长

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透柏林3月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)指出，美国新政府的保护主义立场，有可能使20国集团(G20)本周会谈更加棘手，并迫使决策官员略过引起争议的贸易议题。
G20财长及央行官员周五及周六将在德国巴登-巴登开会，朔伊布勒在会议前夕向路透表示，G20是否会维持支持自由贸易及开放市场的一致口径，目前仍不确定。
“在这个议题上存在不同意见，”朔伊布勒指的是美国总统特朗普和其他一些高层官员发表的贸易保护主义言论。
“我们有可能在G20会议上明确不提贸易议题，并宣称该问题只能等到国家和政府领导人峰会上才能得到解决。”
一份有关G20会议公报的早期草案显示，全球金融领导人可能不再明着反对保护主义，从而打破过去十年的传统。
“这并不是理想的解决方式，但也没什么大不了的，”朔伊布勒称，指的是G20成员国可能无法就贸易议题达成协议。
朔伊布勒指出，巴登-巴登会议的最终公报应该传递出这样的讯息，即在地缘政治风险上升之际，国际合作仍在积极进行。(完)
(编译 蔡美珍/高琦/王丽鑫；审校 王洋/白云/王兴亚)
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