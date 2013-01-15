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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 17:55 BJT

德国经济: 政府预期今明两年经济分别增长0.4%和1.6%

路透柏林1月15日 - 德国经济部官员周二对路透表示,政府目前预期今年经济增长率为0.4%,明年将加速为增长1.6%.(完)

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