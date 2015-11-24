德国第三季GDP较前季小增0.3% 受助于内需和难民开支

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透柏林11月24日 - 周二公布的数据显示，民间消费的增长和政府在难民方面的支出增加，抵消了外贸的低迷，扶助德国经济在第三季温和增长，尽管增速放缓。
创纪录的就业、薪资的上升和几乎稳定的物价，正提振德国家庭支出，而汽油价格的下降又为其它支出释放了一些现金。
与此同时，因逃离中东战乱而进入德国的难民数量创下纪录。德国联邦政府以及州政府正在花费数以十亿欧元计的经费，安排难民居住、帮助就业和融入社会。
德国联邦统计局确认，经季节调整后该国7-9月国内生产总值(GDP)较前季成长0.3%，4-6月为成长0.4%。
第三季民间消费成长0.6%；政府支出跳增1.3%，为2009年初以来最大增幅。整体来说，内需为GDP贡献0.7个百分点。
“当然，处理难民问题的成本在这里起到一定作用。这是对政府支出产生的第一波影响。联邦统计局一名官员说。
DekaBank经济分析师Andreas Scheuerle指出，政府安置难民的支出增加，未来几季也将有助提高增长。其并表示德国企业投资疲软依然是经济面临的问题。
第三季出口增速慢于进口，因中国和新兴市场的需求放缓。净贸易额给GDP带来了0.4个百分点的拖累，为两年来最差表现。
“出口非常疲软，”Scheuerle说道，“若是没有欧元走软和发达工业国家成长的帮助，情况只会更糟。”
德国经济近来释放出好坏参半的讯号。根据本月出炉的数据，出口和进口在9月反弹，但当月的工业产出却创下逾一年来最大降幅。
此外，工厂订单在7-9月期间连续三个月下滑，加深了市场忧虑，即新兴市场的放缓将给德国造成损伤。
不过，上周公布的ZEW调查显示，11月德国分析师和投资者的人气改善，尽管发生了巴黎恐袭事件。此外，采购经理人指数(PMI)反映出11月德国民间部门活动加速增长。(完)
(编译 王洋/张若琪/高琦 审校 蔡美珍/杜明霞/陈宗琦)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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