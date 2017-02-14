焦点：2016年第四季德国经济强劲反弹 全年经济增速确认为1.9%

路透柏林2月14日 - 周二公布的数据显示，2016年最后一个季度德国经济增长0.4%，因政府支出、民间消费和建筑活动的增加，盖过了外贸的拖累。

第四季经济增速稍稍低于路透调查分析师给出的0.5%的增长预估。不过这仍代表德国经济在夏季低度增长后取得了大幅的反弹。

2016年全年的增速确认为1.9%，为五年来最强劲水准。

“第四季没有大多数分析师预期的那么强劲，但过去几个月信心调查大幅度攀升，订单也表明上行走势，”德国商业银行分析师JoergKraemer表示。

“因此，2017年第一季经济增长可能略微加速，”Kraemer表示，并称，得益于就业水平处于纪录高位、薪资增长强劲以及超低利率等因素，民间消费可能继续支撑整体增长。

第三季GDP增速从之前的0.2%下修至0.1%，第二季增速从0.4%上调至0.5%。

第四季未经季节调整的GDP较上年同期增长1.2%，经工作日调整后增长1.7%。

2017年德国由消费推动的经济上扬料将持续，不过通胀强劲反弹意味着消费者的可支配收入较前几年有所减少。

德国政府预测2017年GDP增长降至1.4%，因工作日减少以及出口疲弱。

**物价上涨**

周二公布的另一份数据显示，德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升1.9%。

这创下2013年7月以来最高按年增幅。

德国1月消费者物价指数(CPI)终值也较上年同期上升1.9%。

凯投宏观(Capital Economics)分析师Jack Allen称，涨幅提速主要归因于食品和能源价格，并称未来数月核心通胀不大可能飙升，德国薪资涨幅仍迟滞。

“虽然德国的整体通胀相对较高，但这不太可能阻止欧洲央行维持今年全年的资产购买计划，”他说。(完)