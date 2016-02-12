德国第四季GDP稳步增长但不算出彩 受对外贸易拖累

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
* 德国2015年第四季GDP较上季增长0.3%
* 2015年全年GDP增长1.7%
* 政府支出和建筑增长抵消出口走软的影响
路透柏林2月12日 - 德国联邦统计局周五公布，德国经济在2015年最后一个季度稳步增长，因难民危机导致政府增加支出以及建筑业大幅增长，抵消了对外贸易的拖累。
德国2015年第四季经济较上季增长0.3%，这与路透调查所得的预估中值以及前一季增幅均一致。
2015年全年经济增长1.7%。
第四季未经季节调整的国内生产总值(GDP)初值较上年同期成长2.1%，低于市场预估中值的增长2.3%。
“回顾2015年，可以用缓慢但稳定作为总结，”VP Bank Group的首席经济学家Thomas Gitzel说，形容第四季经济增长“不算令人振奋”，但也不足为虑。
联邦统计局表示，建筑投资较前季增加，但对外贸易却使经济增长受到掣肘。
德国经济2015年上半年强劲增长，下半年则受新兴市场动荡和中国经济放缓等因素影响而稍有放缓。
12月工业生产数据意外疲弱，凸显出在新兴市场放缓之下，传统上倚重出口推动的德国经济，今年料面对挑战。
ING经济分析师Carsten Brzeski指出，鉴于难民危机、政治变数以及愈来愈多的外部阻力，2016年德国经济可能面临更大的挑战。
“除了中国和新兴市场放缓，或欧元区仍处于挣扎等众所周知的风险，低油价和美国经济可能表现疲软等因素，可能会让德国经济吃到苦头。”他说。
德国政府上个月将2016年经济成长率预估值下修至1.7%。(完)
(编译 汪红英/张若琪 审校 蔡美珍)
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