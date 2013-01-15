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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:15 BJT

德国经济: 2012年GDP增长0.7%,增幅低于市场预估

路透威斯巴登1月15日 - 德国联邦统计局周二公布的初值数据显示,德国2012年国内生产总值(GDP)增速大幅放缓至0.7%,凸显了德国经济可能会抵挡但无法完全摆脱欧元区债务危机的影响.

路透访问的30名分析师预估为增长0.8%.德国经济2011年增长了3.0%,2010年为增长4.2%,创东西德统一以来最快.

德国预算自2007年以来首次回到盈余,录得相当于GDP 0.1%的盈余.(完) (编译 侯向明; 审校 丁琦)

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