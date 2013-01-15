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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:42 BJT

德国数据: 2012年第四季GDP较上季萎缩0.5%--统计局初值

路透威斯巴登1月15日 - 德国统计局周二公布的初值数据显示,德国经济在2012年第四季较前季萎缩0.5%.这为全年经济画下疲弱句号.欧元区主权债务危机给德国经济造成了拖累.

第三季德国经济较前季成长0.2%.(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)

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