表格: 德国第四季GDP初值较上季下滑0.6%,逊于预估

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透2月14日 - 德国联邦统计局周四公布,第四季国内生产总值(GDP)初值较上季下降0.6%,萎缩幅度较路透调查预估的下滑0.5%为大.
统计局并公布,第四季经工作日调整的GDP初值为较上年同期成长0.4%.第四季未经季节调整的GDP初值为较上年同期成长0.1%,路透调查预估为成长0.2%.
第三季GDP则确认为较上季增长0.2%,第三季未经季节调整的GDP较上年同期增长0.4%.
以下为实质GDP(数字均为变动百分比)
较上季 较上年同期
Q4 2012 -0.6 +0.1
Q3 2012 +0.2 +0.4
Q2 2012 +0.3 +0.5
Q1 2012 +0.5 +1.7
Q4 2011 -0.1 +1.4
Q3 2011 +0.4 +2.6
Q2 2011 +0.5 +3.1
Q1 2011 +1.2 +5.2
附注:较上季数字为经季节因素以及工作日数调整.(完)
如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 田建华)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f