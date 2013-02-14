表格: 德国第四季GDP初值较上季下滑0.6%,逊于预估

路透2月14日 - 德国联邦统计局周四公布,第四季国内生产总值(GDP)初值较上季下降0.6%,萎缩幅度较路透调查预估的下滑0.5%为大.

统计局并公布,第四季经工作日调整的GDP初值为较上年同期成长0.4%.第四季未经季节调整的GDP初值为较上年同期成长0.1%,路透调查预估为成长0.2%.