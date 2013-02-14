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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 15:13 BJT

表格: 德国第四季GDP初值较上季下滑0.6%,逊于预估

路透2月14日 - 德国联邦统计局周四公布,第四季国内生产总值(GDP)初值较上季下降0.6%,萎缩幅度较路透调查预估的下滑0.5%为大.

统计局并公布,第四季经工作日调整的GDP初值为较上年同期成长0.4%.第四季未经季节调整的GDP初值为较上年同期成长0.1%,路透调查预估为成长0.2%.

第三季GDP则确认为较上季增长0.2%,第三季未经季节调整的GDP较上年同期增长0.4%.

以下为实质GDP(数字均为变动百分比)

较上季 较上年同期

Q4 2012 -0.6 +0.1

Q3 2012 +0.2 +0.4

Q2 2012 +0.3 +0.5

Q1 2012 +0.5 +1.7

Q4 2011 -0.1 +1.4

Q3 2011 +0.4 +2.6

Q2 2011 +0.5 +3.1

Q1 2011 +1.2 +5.2

附注:较上季数字为经季节因素以及工作日数调整.(完)

如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 田建华)

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