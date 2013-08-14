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货币新闻 | 2013年 8月 14日 星期三 14:12 BJT

表格：德国第二季经季节调整GDP初值较前季增长0.7%，调查预估为增长0.6%

以下为实质GDP(数字均为变动百分比)。括弧内为前值

较上季 较上年同期

Q2 2013 +0.7 +0.9

Q1 2013 0.0(+0.1) -1.6(-1.4)

Q4 2012 -0.5(-0.7) 0.0

Q3 2012 +0.2 +0.4

Q2 2012 -0.1(+0.2) +0.6(+0.5)

Q1 2012 +0.7(+0.6) +1.8

Q4 2011 +0.1(-0.1) +1.6(+1.4)

Q3 2011 +0.4 +2.9(+2.6)

Q2 2011 +0.1(+0.5) +3.4(+3.1)

附注:较上季数字为经季节因素以及工作日数调整。(完) (编译 于春红; 审校 田建华)
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