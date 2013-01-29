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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 15:21 BJT

表格: 德国2月GfK消费者信心指数升至5.8,略优于预期

以下为详细数据:

2月 1月 2012年2月

消费者信心指数 5.8 5.7 5.9

消费者信心指数分项 1月 2012年12月 2012年1月

购买意愿 35.3 20.1 41.8

收入预期 36.0 21.2 34.1

景气循环预期 -11.3 -17.9 7.5 (完)

如欲参考原文报导,请点选

(编译 沈以文; 审校 蔡美珍)

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