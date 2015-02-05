独家：德国希望希腊新政府摒弃反撙节承诺--文件

路透柏林2月4日 - 周三有一份文件显示，德国希望希腊新上台的左翼政府摒弃上任之初做出的反撙节承诺，恢复执行上届政府与国际金主共同认可的经济政策。

希腊立即回绝了这一呼吁。

路透看到了德国为周四欧元区高级财经官员会议准备的这份文件。官员们届时将讨论欧元区如何回复希腊方面的要求。希腊之前要求债务减记或重组、结束削减预算并取消一些不受欢迎的举措。

德国这份文件强调，希腊不能走回头路，不能让以往政府为改善公共财政重新获得市场信任而做出的撙节和改革努力付诸东流。

一位希腊政府官员对路透表示，“显然希腊政府不会接受这些建议。这些建议与希腊人民最新赋予的职责发生了冲突，并无助于欧洲经济成长前景。”

左翼激进联盟党(Syriza)领导的新政府将于本周末正式公布其计划。

但各位政府部长已公开承诺提高最低工资、停止不受民众欢迎的出售国家资产举措、重新聘用被解雇的公务员，以及恢复向贫困退休人员发放圣诞节奖金。

德国的这份文件称，“欧元集团要希腊给出一个明确且进度尽量提前的承诺，确保维持纾困计划所需要的关键改革举措能够全面执行，”该文件将交由欧元区财长参考。

“我们的目的是让已经达成一致的改革计划继续执行下去(举措方面不能开倒车)，改革范围涵盖税收管理、征税、公共财政管理、私有化、公共行政、医疗保健、养老金、社会福利、教育以及反对贪污腐败等。”

该文件还敦促希腊宣布遵守债务偿还的承诺，包括欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)、欧洲金融稳定机构(EFSF)提供的资金，以及欧元区国家在第一次纾困计划中向希腊提供的双边贷款。(完)

(翻译 李爽/张荻； 审校 郑茵/龚芳)

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