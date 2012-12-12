全球贵金属 :经济不确定性提升德国投资者黄金购买热情--研究

路透汉堡12月11日 - 德国贵金属机构Heraeus Holding GmbH周二公布的一份研究报告称,对经济不确定性的忧虑促使德国人黄金买兴升温,其中三分之一在考虑将黄金作为部分投资手段.

Heraeus表示,德国民间投资者目前拥有8,000吨黄金.

研究称,在德国实物黄金投资最受欢迎的形式是金条,他们认为这是防止造假的安全方法.收藏者比投资者对金币更感兴趣.