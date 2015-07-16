德国财长仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择

路透柏林7月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，他将向德国议会提交申请，以便“满怀信念”地重启围绕第三轮希腊救助的谈判，但他仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择。

在希腊议会批准欧洲伙伴国要求的全面紧缩措施后，朔伊布勒周四向德国广播电台表示：“我们向前迈出了一步。”

“这是重要一步，”他说。

但他还表示，许多经济学家都怀疑希腊问题能否在不进行债务扣减的情况下得到解决。

他表示，债务扣减将与欧元区成员国身份不兼容，意味着该国将需要暂时离开欧元区。

“这对于希腊而言或许是更好的途径，”朔伊布勒称。(完)

(编译 汪红英/刘秀红；审校 白云/高琦)

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