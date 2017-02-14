德国Grammer称在与中国宁波继峰就售股问题进行深入协商

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
(新增德国Grammer表态及更多细节)
路透法兰克福2月13日 - 德国汽车零部件厂商Grammer(GMMG.DE)称，正与中国宁波继峰汽车零部件股份有限公司(603997.SS)就建立战略联盟关系进行深入协商。
Grammer称，双方达成战略联盟关系后，宁波继峰或其关联机构将在Grammer持股。
路透周一稍早报导，宁波继峰准备购入Grammer的10%股份。
买入10%的Grammer股份可能最多需要6,000万欧元(6,358万美元)。
出售这些股份，可以帮助Grammer管理层拒绝波斯尼亚Hastor家族控制的一个投资集团的要求。该家族已持有Grammer的20%股份。
本月稍早，Hastor家族要求Grammer更换其近半监事会成员。Grammer的管理层拒绝了这一要求，但Hastor家族又要求召开特别股东大会。
Hastor家族的投资机构Cascade International Investment GmbH 持有该家族在Grammer持股的约一半。另一半由另一个投资机构Halog持有。被福布斯列为最富有的波斯尼亚人--该家族的Damir和Kenan管控着这两个投资机构。(完)
(编译 李爽 审校 高琦)
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