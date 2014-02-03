欧洲金融：德国重申不会减计希腊债务，否认对希腊有第三轮救助

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透柏林2月3日 - 德国财政部周一否认了周末媒体报导的对希腊第三轮救助方案可能包括进一步减计债务。
财政部发言人Marco Semmelmann表示，“有关希腊没有新的情况。”在被问及减计债务的可能性时，他表示，“对此我可以明确否认。”
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导德国正为希腊准备第三轮救助方案，规模达到100-200亿欧元，可能包括进一步减计债务。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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