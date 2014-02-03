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债券 | 2014年 2月 3日 星期一 22:26 BJT

欧洲金融：德国重申不会减计希腊债务，否认对希腊有第三轮救助

路透柏林2月3日 - 德国财政部周一否认了周末媒体报导的对希腊第三轮救助方案可能包括进一步减计债务。

财政部发言人Marco Semmelmann表示，“有关希腊没有新的情况。”在被问及减计债务的可能性时，他表示，“对此我可以明确否认。”

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导德国正为希腊准备第三轮救助方案，规模达到100-200亿欧元，可能包括进一步减计债务。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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