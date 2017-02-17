欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出

路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。

希腊与国际债权人就经济改革和债务减免问题的谈判久拖不决，有可能重新引爆危机。两年前的危机几乎把希腊推出欧元区。

针对希腊必须完成的任务，双方在很多方面都无法达成共识，这给希腊860亿欧元纾困计划的前景蒙上阴影。在保持僵局的情况下，新的援助款不会发放。

欧盟官员周四呼吁加快谈判速度以避免灾难性后果。德国政坛一位接近梅克尔总理的人士暗示，作为争论焦点之一的国际货币基金组织(IMF)参与问题，也许能够绕开。

但希腊立场保持强硬，称不会在已同意的范围之外，再向希腊人民强加更多的撙节举措。希腊人一直忍受着严重经济衰退、通缩以及将近25%的失业率。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三造访雅典时表示，“希望”下周一欧元区财长会议前，能先达成政治协议。

另一位要求匿名的希腊官员表示，最好能迅速完成协商，不过并没有实质的财务困境。

“希腊的流动性情况良好，”这位熟知协商内情的官员如此表示。

距离财长会议只剩四天的情况下，台面上并没有什么妥协的迹象。

“希腊政府正抱持着责任感与决心进行协商...然而这一切必须在没有对希腊社会带来任何额外负担与附加成本的情况下进行，”希腊政府发言人Dimitris Tzanakopoulos在新闻简报会中表示。

“我们的目标仍是在没有多一欧元附带措施的情况下达成协议。”

希腊政府已拒绝了国际金主施加更多撙节举措的要求。(完)