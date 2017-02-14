综述：德国希望希腊留在欧元区 IMF称不会做出特殊安排

2012年6月资料图片，以欧盟旗帜为背景拍摄的一枚欧元硬币和一枚希腊之前流通的硬币。 REUTERS/Murad Sezer

路透布鲁塞尔/柏林2月13日 - 德国周一表态支持希腊留在欧元区，欧盟执委会派出一位高级官员前往希腊，劝其实施进一步改革以挽救纾困协议。

与此同时，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德仍立场坚定，认为作为希腊的金主，IMF不能为希腊做出特殊安排。自2010年以来希腊已获得三轮救助。

欧盟执委会预测，希腊经济成长速度将大幅提高，今明两年料分别增长2.7%和3.1%。

希腊央行总裁史托纳拉斯表示，若不能与国际金主迅速达成协议，这样的经济复苏预估可能无法实现。他说，拖下去的话“可能就为时已晚”。

希腊金援计划的前景取决于对希腊经济改革情况的第二轮评估。

但数月来在就业和能源市场改革方面一直争执不下，而且IMF和希腊的欧洲金主就希腊财政目标也存在分歧，让问题变得更加复杂。

IMF没有参加目前对希腊的救援，并表示只有确信希腊能免于陷入债务漩涡时才会参与救援。

“我们收到求助，但只能在一定条件下施以援手，而且要一碗水端平。换句话说，我们不能因为某个国家给出特别优待，”IMF总裁拉加德在迪拜接受路透专访时称。

此前欧洲官员对IMF的立场提出一系列批评。

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)称，希腊没有要求“优待”，但希望IMF决定是否会参加对该国的救援计划，并提出合理要求。

他指责IMF拖延时间，称希腊在努力争取在2月20日之前达成协议，至少是政治层面的协议。届时欧元区财长将在布鲁塞尔开会讨论希腊救援的进展。

“我想对拉加德女士说，请决定IMF是否参加救援，请提出合理而不极端的要求，”察卡洛托斯称。“隐藏自己的意图拖延时间是不可原谅的。”

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基表示，IMF过于悲观。

“问题是IMF对希腊经济成长与财政的预测非常悲观。而且，它没有根据事实和实际结果对这些预测进行修正，”他在法兰克福表示。

欧盟官员表示，预计债权人本周将向希腊派出一个专家组，准备一份关于希腊改革完成情况的报告。欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示，他周三将前往雅典帮助完成评估。

如果完成评估，则本轮救助将向希腊发放另外一笔资金，并帮助希腊在今年夏季偿付72亿欧元的债务。本轮救助计划的金额最多为860亿欧元。

但这次评估过程充满曲折，令人担忧2015年中的情形重演，当时希腊差点儿退出欧元区。

**柏林称希望欧元区“完整”**

希腊两年前因为债务危机和债权人强加的撙节政策，几乎要退出欧元。撙节政策扼杀了希腊经济成长，并导致数以百万计的人失业。

但德国周一试图强调其愿望没有变化，希望留住希腊，保持欧元区的完整。

“多年来，包括德国在内的欧元区成员国显示出了同希腊积极团结的诚意，希望把希腊带上一条可持续的财政与经济增长道路，”德国政府发言人Steffen Seibert在政府例行记者会上说。“这项使命延续了很多年，我们仍在坚持。”

德国外交部发言人Martin Schaefer补充说：“我们希望保持欧元区完整，包括希腊在内。我们将支持一切有利于希腊的事情。因此我们希望援助计划继续取得成功。”

希腊明年的基本预算盈余是欧元区成员国政府与IMF之间争论的焦点。

IMF相信希腊的基本预算盈余将仅会达到GDP的1.5%，而欧盟执委会周一则表示，希腊将会达到3.5%的目标，符合其在纾困计划中所做的承诺。

盈余越高且维持时间越长，就越不需要给予希腊进一步的债务减免。

IMF坚持认为希腊的债务处于不可持续的高位，必须进行减免。而欧盟执委会周一预测，希腊债务与GDP之比今年有望从2016年的179.7%降至177.2%，2018年可能降至170.6%。德国等一些欧元区国家称，如果希腊兑现了所有改革承诺，也就没有必要减免债务了。

尽管存在上述争议，但评级机构惠誉仍估计，纾困评估工作的完成时间将远远早于7月。希腊7月将有大量贷款需要偿还。(完)