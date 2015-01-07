德国正为希腊可能退出欧元区作准备--德国画报

路透柏林1月7日 - 德国画报援引未具名政府消息人士的话称，德国正在为希腊可能脱离欧元区准备应急计划，其中包括银行挤兑所产生的影响。

该报称，德国政府正根据希腊1月25日大选中，左翼激进联盟党可能胜出的前景进行推演；左翼激进联盟党希望取消撙节措施并且豁免希腊一部分债务。

德国画报在周三发表的报导中称，政府专家担心，假如希腊脱离欧元区，导致储户涌入希腊金融机构挤提欧元存款，那么可能将有银行倒闭。

该报称，届时欧盟银行业联盟将不得不提供数十亿欧元的金援。

《明镜》周刊周六报导称，德国政府认为如果左翼激进联盟党赢得希腊大选，希腊退出欧元区几乎不可避免，但欧元区能够应对希腊的退出。

德国副总理加布利尔周日表示，德国政府希望希腊留在欧元区，目前并无希腊退出欧元区的应变计划，并称欧元区近几年已经变得稳定得多。

作为欧元区的金主，德国一直坚持希腊必须遵守撙节路线，不要放弃为获得救助所作的承诺，德国尤其不希望为欧元区其他处于困境中的成员国打开放松改革的大门。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。