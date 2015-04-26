德国暗示在准备应对希腊问题的B计划

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透里加4月25日 - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六暗示，德国在为希腊可能违约做准备，他并提到1989年两德统一计划就是在保密状态下制定的。
周五朔伊布勒与欧元区财长就希腊问题举行了一次讨论激烈的会议。在之后的记者会上，他被问到，欧元区财长是否在制定一项“B计划”，以防希腊融资协商失败。
“对于负责任的政治人士，你都不应该问有关另外选择的问题，”朔伊布勒回答道，他还补充称，对于未来会发生什么，一个人只需要发挥他的想象力就可以了。
他暗示，如果他肯定地回答财长们在着手制定B计划--当希腊资金耗尽且无力偿债时该怎么办，那就会引发恐慌。
为了解释他的立场，他提到1989年两德统一计划最初制定阶段是有必要在保密状态下进行的。
“如果那个时候，负责的官员--我当时就是其中一位--事先就说，我们制定了一套统一计划，那全世界可能都会说：‘德国人彻底疯了吧！’”
在周五的财长会议上，希腊因为在改革准备方面的拖拖拉拉，受到尖锐批评。改革是希腊从国际金主获得更多金援的前提条件。
斯洛文尼亚财长在那天的会议上提议，因为持续了三个月的协商会谈没有产生任何成果，欧元区财长或许该开始讨论B计划--如果希腊违约该怎么办？(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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