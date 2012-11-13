德国考虑一次性拨付给希腊三笔贷款

路透柏林11月13日电---德国画报援引德国政府消息人士称,该国希望一次性发放给希腊三笔贷款,规模逾440亿欧元.德国财长朔伊布勒稍后证实,周二欧盟财长会议讨论了一次性拨付希腊三笔贷款的可能,但这需要有拨款控制机制.

德国财政部发言人对该报导回应称,尚未就希腊下几笔贷款拨付事宜作最后决定.

德国画报称,一次性拨付的贷款,将包括希腊希望马上到位以避免破产的313亿欧元,以及下一步应分别在第三、第四季给付的50亿欧元和83亿欧元贷款.

周二稍早,希腊国际贷款人在如何帮助该国降低债务的问题上产生分歧.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。