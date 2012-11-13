德国考虑一次性拨付给希腊三笔贷款

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透柏林11月13日电---德国画报援引德国政府消息人士称,该国希望一次性发放给希腊三笔贷款,规模逾440亿欧元.德国财长朔伊布勒稍后证实,周二欧盟财长会议讨论了一次性拨付希腊三笔贷款的可能,但这需要有拨款控制机制.
德国财政部发言人对该报导回应称,尚未就希腊下几笔贷款拨付事宜作最后决定.
德国画报称,一次性拨付的贷款,将包括希腊希望马上到位以避免破产的313亿欧元,以及下一步应分别在第三、第四季给付的50亿欧元和83亿欧元贷款.
周二稍早,希腊国际贷款人在如何帮助该国降低债务的问题上产生分歧.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
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