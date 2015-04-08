德国反驳希腊二战赔偿要求

德国副总理兼经济部长加布里尔（Sigmar Gabriel）周二称，希腊要求德国赔偿其2,787亿欧元二战损失是“愚蠢的”。德国反对党则表示，德国应就当初纳粹“强制贷款”向希腊进行赔偿。希腊副财长马达斯（Dimitris Mardas）周一提出前述赔偿要求。在希腊，许多人将撙节措施与高失业率归咎于希腊最大的债权国--德国。路透