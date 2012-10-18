多数德国人看淡欧元命运--研究

路透柏林10月17日电---德国周三发表的一份民调显示，欧元区危机爆发近三年以来，大多数德国人首次对欧元能够平安度过危机持怀疑态度。

德国阿伦巴研究所(Allensbach Institute)周三在《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)发表的民调显示，只有40的德国人认为，欧元还会有大约10年的生命期，而2011年底持这一看法的比例为50%。

引发欧元区危机的希腊已连续第五年陷入衰退，且正在竭力实现国际贷款方三驾马车设定的财政目标。三驾马车仍在评估向希腊政府提供1,300亿欧元(约合1,690亿美元)的援助计划。

研究显示，大约64%的德国人认为希腊的问题不会得到解决，只有三分之一的德国人认为，希腊退出欧元区将在很大程度上带来正面效应。

多数德国人“非常担心”欧元区的问题，并确信最糟糕的阶段尚未到来。有大约三分之二的德国人担心救援措施的成本将在财政上拖累德国。

尽管悲观情绪上升，并无迹象显示德国人背弃了欧元和欧洲，多数受访者依然希望保住欧元。

研究显示：“即便对欧元的信任度降到了低点，但人们也没觉得重回本国货币会是良策。”

就在欧盟领导人峰会举行前，一项研究显示，四分之一的德国人认为欧盟成员国的身份利大於弊。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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