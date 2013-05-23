德国经济：DIHK将今年经济成长预估下调至0.3%，因担心出口不及预期

路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周四将今年德国经济成长预估从0.7%下调至0.3%，主要因为担心出口不会像先前预期的那样强劲增长。

DIHK表示，其成员预计在第一季开局疲弱后，未来几个月经济环境将改善，但欧元区改革产生正面影响需要时间。

该机构表示，出口仅微幅增长。

“目前德国经济的上升趋势推迟，欧洲经济稳定状况来得比预期更缓慢...企业较年初时对环境的看法更加负面，”DIHK主席万斯里本(Martin Wansleben)在声明中称。(完)