版本:
中国
债券 | 2014年 10月 8日 星期三 18:24 BJT

德国经济：知名预测机构将下调今明两年经济增长预估--德国商报

路透柏林10月8日 - 德国商报(Handelsblatt)周三报道，一些知名经济研究机构将大幅下调今明两年德国的经济增长预估，预计分别下调至1.3%和1.2%。

它们此前的预测为今年德国经济增长1.9%，明年增长2.0%。德国官方的经济预测也含有这些研究机构的分析数据。上述机构将在周四公布共同的研究预测。

今年德国经济开局增长强劲，但第二季萎缩了0.2%。部分分析师已经发出警告，第三季德国经济面临陷入技术性衰退的风险。所谓技术性衰退就是连续两个季度出现萎缩。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐