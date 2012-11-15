德法第三季GDP勉强增长 欧元区更糟时刻恐仍未到来

7月11日，位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

* 德法两国第三季GDP均较前季成长0.2%

* 第四季情况恐会更加残酷

* 分析师预计欧元区第三季GDP萎缩0.2%

路透柏林/巴黎11月15日电---德国与法国的第三季国内生产总值(GDP)均较前季上涨0.2%,但由於欧元区高负债成员国的经济严重受损,整个欧元区的经济仍可能已陷衰退.

德国周四公布的季度GDP符合预期,但分析师称,德国经济不太可能继续独善其身.法国第三季GDP优於预期,市场原预期为零增长.法国第二季GDP修正为下滑0.1%.

"这会是当前德国最後一个不错的经济数据.考虑到过去一年订单持续减少以及商业环境,德国经济第四季很可能萎缩."德国商业银行首席分析师Joerg Kraemer表示.

"这是由於欧元区危机引发了不确定性.我认为,德国在明年年中前都无望恢复良好的经济增速."

分析师预期欧盟统计局稍後公布的数据将显示,欧元区第三季经济萎缩0.2%,与第二季一样.企业调查暗示下滑幅度会更大.

若如此,将表明9.4万亿欧元规模且产出占全球五分之一的欧元区经济,正式陷入衰退.意大利和西班牙经济已萎缩数月,欧债危机的发源地--希腊亦正遭受全面的经济衰退.

该数据将於1000GMT出炉.

市场对於明年经济复苏的希望也有所减退,欧盟执委会称2013年经济将停滞.

欧元区经济的反弹对全球其他国家来说至为重要,因美国面临财政方面的政治之争,中国亦在艰难应对危机对其国内企业增长能力和前景构成的影响.

本周稍早出炉的数据显示葡萄牙经济按季萎缩0.8%,而希腊下滑幅度更大,令人怀疑希腊及国际贷款人能否拿出可信计划令希腊财政重返轨道.

西班牙亦陷入衰退,该国是否会寻求欧元区救援基金的决定一直令欧元区焦虑不安.西班牙第三季经济萎缩0.3%.

由於未来前景并没有好转迹象,公众的反弹情绪威胁无法消退.

周三欧洲各地有数百万工人举行罢工,抗议政府减支举措,抗议民众称减支使欧洲情况恶化,但德国与欧盟执委会则认为这是必要举措.(完)

--编译 隋芬/候向明/石冠兰; 审校 王洋/丁琦/蔡美珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。