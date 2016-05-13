焦点：德国第一季经济成长为2014年同期来最高 但出口仍阴云密布

2014年9月18日在汉堡港拍到的图片。 REUTERS/Fabian Bimmer

路透柏林5月13日 - 德国联邦统计局周五公布，第一季经济成长率比去年第四季高出逾一倍，因政府及家庭支出增加，抵销了出口下降的影响。

德国经济第一季国内生产总值(GDP)较前季成长0.7%，为2014年第一季以来最高季度增幅。

这高于欧元区0.6%的增幅，巩固了德国作为欧元区经济引擎的地位。此前路透调查预估德国第一季GDP增长0.6%。

统计局称，德国冬季天气温和带动了建筑和资本财投资的增长。

民间消费已超越贸易成为德国经济最重要的增长动力，失业人口创纪录低点，低利率以及较高的薪资均推动消费者乐于支出。

德国IG Metall工会周五表示，已同员工达成加薪协议，未来21个月将分两阶段加薪4.8%。

分析师将消费增加，以及德国主要城市房地产的繁荣归因于欧洲央行(ECB)超宽松的货币政策，而这也一直被德国国内所诟病。

第一季经季调的环比增速远超去年第四季的增长0.3%，不过第一未经调整的同比增速为1.3%，不及路透预期的成长1.5%。

**增加支出**

经济部表示，预计德国经济增长将放缓，这与分析师的观点一致。分析师表示，随着新兴市场的需求放缓，出口走软的影响终将会得到体现。

“由于新兴市场疲软，贸易依然是难对付的问题，”Ulrike Kastens分析师Sal. Oppenheim说。

北欧联合银行的Holger Sandte还称：“增长将不会如此强劲，但将足以支持就业继续增长。”

德国经济部长加布利尔周五称，德国政府应该增加在教育、基建和创新上的投资。这与国际货币基金组织(IMF)的呼吁吻合。

“德国经济在2016年开局良好：工业生产增加，就业明显上升，家庭收入增加也带动民间消费增长，”加布利尔说。

“我们的任务是利用这种动能投资教育、现代基建和创新。”

但荷兰国际集团(ING)经济学家Carsten Brzeski说，强劲的数据将为德国政界人士抵御IMF和经济合作暨发展组织(OECD)的经济改革呼吁提供更多理由。(完)