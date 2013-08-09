更正-路透专访：德国经济第二季可能成长0.75%--经济部副部长Heitzer

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(更正：标题和内文第一段中Heitzer头衔应为“经济部副部长”，非“副财长”)
路透柏林8月9日 - 德国经济部副部长Bernhard Heitzer周五对路透表示，第二季德国经济扩张0.75%，这是逾两年来最快增幅，但今年下半年增长将放缓。
他称，第二季经济强劲增长部分归因于漫长的冬季过后，该国建筑业焕发活力。
Heitzer称，“今年下半年经济成长将更加温和，”但他补充说，近期经济数据与政府全年经济成长0.5%的预估相符。
德国将于8月14日公布国内生产总值(GDP)数据初值。去年底德国经济萎缩后，今年初勉强避免了衰退。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。