更正-路透专访：德国经济第二季可能成长0.75%--经济部副部长Heitzer

(更正：标题和内文第一段中Heitzer头衔应为“经济部副部长”，非“副财长”)

路透柏林8月9日 - 德国经济部副部长Bernhard Heitzer周五对路透表示，第二季德国经济扩张0.75%，这是逾两年来最快增幅，但今年下半年增长将放缓。

他称，第二季经济强劲增长部分归因于漫长的冬季过后，该国建筑业焕发活力。

Heitzer称，“今年下半年经济成长将更加温和，”但他补充说，近期经济数据与政府全年经济成长0.5%的预估相符。

德国将于8月14日公布国内生产总值(GDP)数据初值。去年底德国经济萎缩后，今年初勉强避免了衰退。(完)