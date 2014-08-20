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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 16:33 BJT

德国经济：政府维持今年经济增长率预估，尽管第二季不尽如人意

“地缘政治风险施压德国经济，但基本经济趋势仍然正面，”他补充说，他是指乌克兰和中东冲突。

Sontowski称，第三季经济表现对更新版政府经济增长预估有决定性影响，该预估料将于10月公布。

德国第二季经济萎缩0.2%后，很多分析师将德国2014年国内生产总值(GDP)成长率下调至1.5%。外贸疲弱和建筑投资下滑导致德国第二季经济萎缩。

德国经济部长加布利尔曾经表示，德国经济可能在今年剩下时间恢复增长。(完)

(编译 孙茉莉/杜明霞；审校 蔡美珍/田建华)
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