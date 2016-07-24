焦点：慕尼黑18岁枪手开杀戒枪杀九人 应与IS无关

路透慕尼黑7月23日 - 警方周六表示，在慕尼黑枪杀九人的伊朗裔德国青少年，是一名沉迷大屠杀研究的疯狂孤独枪手，他并非受到伊斯兰国(IS)的启发。

这名当地土生土长的18岁青少年周五晚间在巴伐利亚邦首府慕尼黑一间人来人往的购物中心附近开枪，使慕尼黑一度进行封锁。

受害者中有七人也是青少年，警方表示凶手可能先黑(骇)进他人的Facebook帐户发信息，吸引受害者到购物中心。事发当天也是共造成77人丧命的挪威屠夫布列维克(Anders Breivik)两起袭击案五周年。

慕尼黑枪击事件还有27人受伤，其中一些人伤势严重。这次事件是八天内发生在西欧的第三起以平民百姓为目标的暴力行为，也是德国南部发生的第二起。

巴伐利亚邦刑事署长官Robert Heimberger说，枪手开枪自尽时背包和手枪内共携有逾300发子弹。

警方周六表示，慕尼黑警方目击枪手在周五晚间8:30 (1830GMT)时自杀。

警方搜索凶手房间后发现一本青少年疯狂射击的书籍。慕尼黑警察首长Hubertus Andrae几乎已排除这起袭击和伊斯兰国有关。

他在记者会表示，“根据搜查，并没有迹象显示和伊斯兰国有关，”或是和难民问题有关。

Andrae称，枪手在慕尼黑土生土长，曾接受精神治疗；无证据显示还有共犯。

德国内政部长Thomas de Maiziere说，目前研判慕尼黑枪击是否联系到布列维克事件还太早。

但他告诉德国公共电视，待调查完成，政府将仔细考虑是否有必要调整安全措施。

Heimberger在记者会指出，警方正调查显示枪手通过Facebook帐户邀请大家到购物中心一家速食店的发现。

“(他)说只要不是太贵，他会尽情招待来的人--请帖那么写，”Heimberger称。他并表示关于这一点还需查证，但有众多线索显示凶手发起邀请并在网路上发送或张贴。

德国总理默克尔表示，她对死者“致上深切的哀悼”，安全部门将尽所能确保公众的安全。

被问到枪手是否刻意针对年轻人时，Andrae表示，无法证实也不能排除这个推测。

德国的枪枝管制系统曾被美国国会图书馆形容为“欧洲最严格的国家之一”。警方还需查明这名18岁凶手是如何取得行凶枪枝。(完)