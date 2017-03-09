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国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 17:20 BJT

欧洲央行应当从4月起进一步缩减购债规模--德国智库Ifo主管

路透柏林3月9日 - 德国智库Ifo主管Clemens Fuest周四称，欧洲央行应当缩减货币刺激，因为欧元区通胀率达到了央行目标。

欧洲央行周四将召开政策会议。

“它现在应该要松开油门，并从4月起每月将购债规模缩减100亿欧元，”Clemens Fuest说。他还指出，否则欧洲央行将面临通胀超过目标的风险。

欧洲央行12月决定，从今年4月起将每月购债规模从800亿欧元降至600亿欧元，但购债行动将持续至2017年底。

欧洲央行周四预计会抵制住要求其收紧政策的呼声。在民粹主义和反建制风潮兴起之际，该央行对荷兰和法国附带高风险的选举持谨慎态度。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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