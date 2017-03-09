欧洲央行应当从4月起进一步缩减购债规模--德国智库Ifo主管

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透柏林3月9日 - 德国智库Ifo主管Clemens Fuest周四称，欧洲央行应当缩减货币刺激，因为欧元区通胀率达到了央行目标。
欧洲央行周四将召开政策会议。
“它现在应该要松开油门，并从4月起每月将购债规模缩减100亿欧元，”Clemens Fuest说。他还指出，否则欧洲央行将面临通胀超过目标的风险。
欧洲央行12月决定，从今年4月起将每月购债规模从800亿欧元降至600亿欧元，但购债行动将持续至2017年底。
欧洲央行周四预计会抵制住要求其收紧政策的呼声。在民粹主义和反建制风潮兴起之际，该央行对荷兰和法国附带高风险的选举持谨慎态度。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”