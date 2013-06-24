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货币新闻 | 2013年 6月 24日 星期一 16:49 BJT

德国经济：出口预期改善推高企业景气指数--Ifo经济学家

路透慕尼黑6月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博周一向路透表示，出口预期改善，尤其是汽车业的出口预期改善推高了6月德国企业景气指数。

沃拉博称，德国第二季经济成长可能会远高于第一季，德国10年来最严重的洪灾未来几季将对经济产生正面和负面影响。

“德国工业对出口寄予厚望，”沃拉博称。

沃拉博指出，欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新政策决定和言论是否影响实体经济，还有待观察。(完)

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