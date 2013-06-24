德国经济：出口预期改善推高企业景气指数--Ifo经济学家

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透慕尼黑6月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博周一向路透表示，出口预期改善，尤其是汽车业的出口预期改善推高了6月德国企业景气指数。
沃拉博称，德国第二季经济成长可能会远高于第一季，德国10年来最严重的洪灾未来几季将对经济产生正面和负面影响。
“德国工业对出口寄予厚望，”沃拉博称。
沃拉博指出，欧洲央行和美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新政策决定和言论是否影响实体经济，还有待观察。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。