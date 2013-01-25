德国经济: 出口商并不担心货币战--Ifo经济学家沃拉博

路透柏林1月25日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博周五表示,该国出口商看法乐观,并不担心货币竞争性贬值,但他们承认货币战可能带来困扰.

沃拉博向路透称,他预计德国2013年第一季经济将增长0.2%,且预计经济不会陷入衰退.德国工业的产能利用率和产出都在增加,欧元区债务危机对企业的影响也在减轻.(完) (编译 许娜; 审校 高琦)